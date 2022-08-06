Блинкен призвал Ереван и Баку урегулировать карабахский конфликт прямыми переговорами

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонных разговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал их к решению конфликта в Нагорном Карабахе с помощью прямых переговоров, сообщает американский Госдепартамент.

В сообщениях Госдепа говорится: "Госсекретарь Блинкен призвал к деэскалации и прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией для решения вопросов, связанных с конфликтом в Нагорном Карабахе или вытекающих из него".

Блинкен отметил, что "Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией" в регионе. В своем твиттере, сообщая о беседе с Алиевым, госсекретарь заявил о готовности Вашингтона содействовать диалогу между Баку и Ереваном, передает Интерфакс.

"Заверил президента Алиева, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать и содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией, чтобы помочь в достижении прочного мира на Южном Кавказе", - написал Блинкен.

Как сообщалось, ранее на этой неделе двое военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли, 19 получили ранения в результате обстрелов со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило армянскую сторону в обстрелах, жертвой которых стал азербайджанский военный.