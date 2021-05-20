Пашинян заявил о новом соглашении с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что готов подписать новое соглашение с Азербайджаном, если Баку выполнит условия Еревана.

Пашинян отказался продемонстрировать текст документа, объяснив это тем, что переговоры все еще продолжаются. Однако накануне экс-посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян опубликовал фрагмент документа, который, предположительно согласовывают Ереван и Баку, сообщает «Sputnik Армения».

В нем, в частности, говорится о создании Комиссии по делимитации границы двух стран с ее последующей демаркацией. Минасян также утверждал, что в нем идет речь о передаче Азербайджану шести сел в Тавушской области и в Араратской области.

Минасян утверждал, что у соглашения есть открытая и закрытая часть. «Он выставил три предусловия Алиеву для подписания: до выборов вывести азербайджанские войска из Армении и вернуть хотя бы несколько пленных, а формулировки о передаче шести сел сделать максимально размытыми, чтобы обеспечить ему легкое переизбрание», — пишет News.am.

Пашинян не стал раскрывать детали соглашения, но заявил, что документ «на 100% соответствует интересам Армении». «Если Азербайджан реализует наши договоренности и выполнит условия, о которых мы говорили, то да, я подпишу документ», — сказал он.

Действия Минасяна и.о. премьера назвал подрывными. «Показывают в интернете документ, 90% которого замазано. Это в качестве доказательства того, что Армения, якобы, подписывает антиармянский документ. Если так, то наоборот — нужно показать строчки, чтобы все убедились. Иначе как агентурной деятельностью в пользу Азербайджана это нельзя назвать», — заявил он.

Новое обострение отношений между Ереваном и Баку произошло на прошлой неделе. Власти Армении заявили, что группа азербайджанских военных «под предлогом «уточнения границ» вторглась на территорию страны, пройдя вглубь на 3,5 км. Пашинян назвал действия азербайджанских военных в Сюникской области посягательством на суверенную территорию республики и поручил начать консультации с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев через несколько дней заявил, что Азербайджан и Армения должны провести переговоры о делимитации границы между двумя странами в соответствии с трехсторонним соглашением от 10 ноября прошлого года. Он также добавил, что «неадекватная реакция» Еревана на пограничную напряженность, а также попытки интернационализировать этот вопрос могут усилить напряженность в регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 мая сообщил, что Россия готова выступить консультантом или посредником в демаркации границы Армении и Азербайджана.