Армения заявила о 207 погибших или пропавших на границе с Азербайджаном

Более 200 человек погибли и считаются пропавшими без вести в результате обстрелов территории Армении со стороны Вооруженных сил Азербайджана, говорится в заявлении Совета Безопасности Армении.

"В ночь на 13 сентября ВС Азербайджана предприняли широкомасштабную агрессию против суверенной территории Армении, применив крупнокалиберное оружие, артиллерию, ракетные системы, беспилотники. В результате агрессии количество погибших и пропавших без вести достигает 207, в том числе, погибли трое гражданских лиц, местонахождение двух гражданских лиц до сих пор неизвестно", - говорится в заявлении Совбеза, принятом на заседании под руководством премьера Никола Пашиняна в понедельник, сообщает пресс-служба правительства Армении.

В ведомстве отметили, что ранены 293 военнослужащих, трое гражданских, взяты в плен 20 военнослужащих, передает Интерфакс.

"Имеются данные о случаях пыток, нанесения увечий и тем самым незаконного убийства азербайджанцами захваченных или убитых армянских военнослужащих", - сообщили в СБ Армении.

Обстрелу подверглись 36 населенных пунктов Армении, полностью или частично разрушены 192 дома, три гостиницы, две школы, одно медучреждение, повреждены семь электрических инфраструктур, пять водных инфраструктур, три газопровода, один мост и две автодороги.

В заявлении подчеркивается, что Вооруженные силы Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении по нескольким направлениям. "Благодаря противодействию ВС Армении и вмешательству международного сообщества, нападения Азербайджана были приостановлены, однако военно-политическая обстановка продолжает оставаться напряжённой", - заявили в СБ Армении.

"Совет Безопасности заявляет, что Республика Армения будет защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность всеми доступными средствами. Азербайджанские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Армении", - говорится в заявлении.