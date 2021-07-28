Последнее обновление: 28.07.2021 17:59

Армения и Азербайджан сообщают о перестрелке на границе

Двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения в результате обстрела на границе с Арменией, сообщается на сайте Минобороны республики.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы. Баку обвинил вооруженные силы Армении в провокации и эскалации напряженности вдоль границы, передает РБК.

По данным ведомства, стрельба велась приблизительно с 00:50 28 июля с территории Басаркечарского района из стрелкового оружия и гранатометов.

«Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры», — говорится в сообщении.

В Минобороны Армении, в свою очередь, сообщили, что ВС Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, есть потери с обеих сторон. Нападение произошло 28 июля около 3:40.

Ранее 19 июля Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в обстрелах своих позиций на границе.

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