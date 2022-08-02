CNN: Пелоси все-таки намерена посетить Тайвань

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Тайваня и официального представителя США.

Тайваньский чиновник добавил, что Пелоси, как ожидается, останется на Тайване на ночь. Пока неясно, когда именно Пелоси приземлится в Тайбэе. Остановка на острове в настоящее время не включена в публичный маршрут спикера Палаты представителей США.

Официальный представитель США добавил, что Пентагон работает круглосуточно, отслеживая любые передвижения китайцев в регионе и разрабатывая план по обеспечению ее безопасности.

Армия Тайваня усилила боеготовность, с 8:00 2 августа (1:00 по Минску) до 12:00 (7:00 по Минску) 4 августа национальная армия усилит боеготовность. В настоящее время уровнем боеготовности остается "период обычной боевой готовности" (в мирное время- ред.). Его могут соответствующим образом скорректировать в случае угрозы со стороны армии Китая, передает УНИАН.

Из-за возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Пекин считает частью Китая, напряженность между двумя крупнейшими мировыми сверхдержавами возросла.

Как сообщалось ранее, Нэнси Пелоси заявляла, что намерена посетить Тайвань после 1 августа. Американские издания Bloomberg и NBC со ссылкой на источники сообщали, что 29 июля стартует турне официальной делегации Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси по странам Азии. Ожидаются визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Визит на Тайвань был указан как "предварительный".

Если бы визит состоялся, Пелоси стала бы первым высокопоставленным американском политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

О том, следует ли Пелоси посетить Тайвань, развернулись дебаты. Это связано с ростом обеспокоенности по поводу того, что Пекин может пойти на военные действия против демократического Тайваня. Члены Конгресса от обеих партий призывали Пелоси не отказываться от визита, говоря о том, что отказ из-за протестов Китая будет равносилен уступке Пекину.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань. Чжао Лицзянь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, повторял, что Пекин "твердо возражает" против возможного визита.

Джо Байден не поддержал идею Пелоси. Он сказал, что Министерство обороны США против посещения Тайваня американскими официальными лицами.

"Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", - сказал он.