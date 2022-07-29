Власти Брестской области продлили разрешение на вывоз еды в Польшу

Брестский облисполком продлил действующее до конца июля разрешение на вывоз продовольствия физлицами в Польшу «по 31 декабря 2022 года», следует из решения облисполкома №392 от 26 июля 2022 года.

Разрешение распространяется на вывоз муки, гречки, риса, овсянки, манки, перловки, пшена, макаронных изделий, растительного масла, сахара, соли, мясных, молочных и рыбных консервов.

Брестская область стала третьим по счету регионом Беларуси, власти которого разрешили вывоз еды за границу. Брестоблисполком принял соответствующее решение после того, как для граждан Польши был введен действующий до конца года безвизовый въезд в Беларусь.