Последнее обновление: 29.04.2022 08:10

Власти Гродненской области разрешили вывоз еды из страны на Радуницу и «майские»

Власти Гродненской области разрешили физлицам без ограничений вывозить продукты питания в Литву и Латвию в выходные и праздничные дни в период по 15 мая 2022 года, то есть на время действия безвизового режима для граждан этих стран.

«Определить, что запрет, установленный в части первой пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 224, не распространяется на случаи приобретения товаров для личного пользования физическими лицами, выезжающими из Республики Беларусь с территории Витебской области в Литовскую Республику и Латвийскую Республику в выходные и праздничные дни в период по 16 мая 2022 года», — говорится в решении Гродненской облисполкома №210 от 26 апреля 2022 года .

Ранее, Совмин РБ ограничил вывоз населением за границу муки и круп, макаронных изделий, растительного масла, сахара, соли, мясных, молочных и рыбных консервов.

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