Последнее обновление: 05.08.2022 12:43

Лукашенко увидел шанс для белорусского сельского хозяйства

Лукашенко в текущей ситуации на мировом продовольственном рынке увидел шанс для белорусского сельского хозяйства.

«… с учетом сложившегося на мировом продовольственном рынке дефицита нынешняя ситуация - шанс для нашего сельского хозяйства выйти на новый уровень по экспорту», - заявил Лукашенко на полях Поставского района.

При этом, он заверил, что на внутреннем рынке не будет дефицита из-за усиленного экспорта.

"Конечно, мы обеспечим всем необходимым внутренний рынок и потребности в кормах для животноводства. Все это мы произведем. Накормим людей, накормим животных...»

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не будет экспортировать зерно.

Между тем, на фоне объявленного Лукашенко дефиците Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила о резком падении цен на еду в июле.

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