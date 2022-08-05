Лукашенко увидел шанс для белорусского сельского хозяйства

Лукашенко в текущей ситуации на мировом продовольственном рынке увидел шанс для белорусского сельского хозяйства.

«… с учетом сложившегося на мировом продовольственном рынке дефицита нынешняя ситуация - шанс для нашего сельского хозяйства выйти на новый уровень по экспорту», - заявил Лукашенко на полях Поставского района.

При этом, он заверил, что на внутреннем рынке не будет дефицита из-за усиленного экспорта.

"Конечно, мы обеспечим всем необходимым внутренний рынок и потребности в кормах для животноводства. Все это мы произведем. Накормим людей, накормим животных...»

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не будет экспортировать зерно.

Между тем, на фоне объявленного Лукашенко дефиците Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила о резком падении цен на еду в июле.