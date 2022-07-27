Нацбанк Украины разрешил банкам продавать больше валюты населению

Национальный банк принимает меры по увеличению предложения в наличном сегменте валютного рынка, сообщила пресс-служба НБУ.

Так, с 27 июля 2022 года НБУ дал возможность банкам включать в расчет объемов наличной валюты, которую они могут продать гражданам в наличном сегменте валютного рынка, не только купленную ранее наличную валюту (начиная с 13 апреля 2022 года), а также половину от купленной у граждан безналичной валюты с этой же даты.

"Соответствующее решение увеличит предложение в наличном сегменте валютного рынка и в конце концов отразится на ослаблении девальвационного давления. В то же время дополнительное давление на международные резервы НБУ в результате использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым", - считает регулятор.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины с 14 апреля разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.

В то же время, банки могли осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной им наличной иностранной валюты и проданной.