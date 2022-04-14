Нацбанк Украины разрешил продажу наличной валюты

Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.

Как сообщила пресс-служба регулятора, ожидается, что возобновление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей для функционирования рынка нелегальных валютообменных операций и соответственно снижению рисков для граждан.

"В то же время для предотвращения давления на валютный рынок НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общим объемом покупки ею наличной иностранной валюты и объемом ее продажи. Такая разница будет рассчитываться, начиная с 13 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

Дополнительно Национальный банк определил особенности установления наличных курсов валют для операций уполномоченных банков с клиентами, в частности, курс продажи наличной валюты уполномоченными учреждениями может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день осуществления операции, передает УНИАН.

Курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже официального курса НБУ на день осуществления операции.

В НБУ обратили внимание, что продажа безналичной валюты банками клиентам–физическим лицам и в дальнейшем запрещена.

Кроме того, с целью недопущения неконтролируемого вывода капитала за границу, Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.