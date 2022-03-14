Последнее обновление: 14.03.2022 12:56

Нацбанк Украины запретил свободно вывозить за границу более 10 тысяч евро

Национальный банк Украины внес изменения по поводу того, сколько денег можно вывезти за границу свободно.

В частности, он вернул требование о предоставлении гражданами подтверждающих документов банков во время перемещения за пределы Украины более 10 тыс. евро.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНИАН.

"На сегодня с целью предотвращения вывода капитала за рубеж, а также с учетом коммуникации с соответствующими органами государственной власти Национальный банк принял решение вернуть требование о предоставлении подтверждающих документов во время перемещения валютных ценностей за границу стоимостью выше 10 тыс. евро (в эквиваленте)", - говорится в сообщении.

В том числе такими подтверждениями являются документы о снятии наличных с собственных счетов или о приобретении банковских металлов.

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