Нацбанк Украины запретил свободно вывозить за границу более 10 тысяч евро

Национальный банк Украины внес изменения по поводу того, сколько денег можно вывезти за границу свободно.

В частности, он вернул требование о предоставлении гражданами подтверждающих документов банков во время перемещения за пределы Украины более 10 тыс. евро.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНИАН.

"На сегодня с целью предотвращения вывода капитала за рубеж, а также с учетом коммуникации с соответствующими органами государственной власти Национальный банк принял решение вернуть требование о предоставлении подтверждающих документов во время перемещения валютных ценностей за границу стоимостью выше 10 тыс. евро (в эквиваленте)", - говорится в сообщении.

В том числе такими подтверждениями являются документы о снятии наличных с собственных счетов или о приобретении банковских металлов.