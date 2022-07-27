Борис Джонсон может стать генсеком НАТО – The Telegraph

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вскоре покинет свой пост, может стать следующим генеральным секретарем НАТО.

После отставки Джонсон вряд ли останется без высокой должности, особенно на фоне мощной поддержки Украины, которая продемонстрировала сильные лидерские качества политика, пишет британское издание The Telegraph, передает УНИАН.

Выдвижение Джонсона как кандидата на пост генсека Североатлантического Альянса поддерживают члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Джонс.

"Если бы он подал заявку на должность генерального секретаря НАТО, то я подозреваю, что он мог бы обратиться к президенту за рекомендациями", – сказал Франсуа.

В то же время начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании в 2006-2009 годах Ричард Даннат считает, что скандалы в окружении Джонсона, из-за которых он и объявил об отставке, могли пошатнуть доверие к политику. Он не видит Джонсона на посту генсека НАТО из-за его личных качеств, но называет его поддержку Украины "просто фантастической".

Источник издания в Министерстве обороны Великобритании сомневается в вероятном назначении Джонсона генсеком Альянса. Чиновник на условиях анонимности отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон может наложить вето на такое назначение.

"Реальность такова, что представители НАТО назначаются единогласным решением. Любая страна может наложить вето. Как вы считаете, президент Макрон выдвинул бы Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО? Это вызов для британской стороны. Необходимо, чтобы США поддержали тебя, а французы сказали "да", – отметил чиновник.

В настоящее время НАТО возглавляет Столтенберг. Его назначили на эту должность в 2014 году сроком на 5 лет, но в 2019-м его мандат продлили до октября 2022 года. 24 марта через полномасштабную войну РФ против Украины страны-члены НАТО решили, чтобы Столтенберг оставался до 30 сентября 2023 года.