Пекин заявил о готовности поддержать реализацию трансафганского транспортного коридора

Спецпредставитель КНР по Афганистану Юэ Сяйон заявил о готовности Пекина поддержать реализацию транспортных проектов, в том числе железной дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар.

"Китайское руководство готово поддерживать реализацию трансрегиональных проектов, в том числе железной дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пешава и железной дороги, соединяющей Западный Китай с Центральной Азией", - сказал Сяйон, выступая на международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", проходящей во вторник в Ташкенте, сообщает Интерфакс.

По его словам, осуществление таких мегапроектов будет способствовать установлению прочного мира на афганской земле, а также усилению региональной взаимосвязанности.

"Пекин рассматривает Афганистан в качестве связующего моста между Центральной и Южной Азией", - подчеркнул спецпредставитель КНР.

Говоря о ситуации в Афганистане, он подчеркнул, что рост угроз и вызовов в этой стране может негативным образом повлиять на обеспечение не только региональной, но и глобальной безопасности.

Ранее И.О. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, выступая на конференции, сообщил, что Узбекистан, Афганистан и Пакистан начали полевые работы по проекту Трансафганской железной дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар.