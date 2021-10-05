Дания дала разрешение на запуск "Северного потока-2"

Датское энергетическое агентство 4 октября одобрило введение в эксплуатацию "Северного потока-2", поскольку компания Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, включая условия по сертификации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Теперь Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода в эксплуатацию трубопровода", - заявило агентство.

Проект трубопровода на континентальном шельфе Дании является частью большего проекта газопровода, состоящего из двух параллельных ниток длиной 1230 км для транспортировки газа из России в Германию.

Трубопроводы начинаются в России и проходят через финские, шведские, датские и немецкие морские районы и выходят на берег у немецкого побережья. Трубопроводы могут транспортировать 55 млрд кубометров природного газа в год.

Датское энергетическое агентство предоставило разрешение на строительство "Северного потока-2" 30 октября 2019 года, а разрешение на эксплуатацию - 1 октября 2020 года. Разрешения были выданы с несколькими условиями, часть из которых должны были быть выполнены перед строительством, а другие - до ввода в эксплуатацию.

Nord Stream 2 AG ранее заявила, что начала заполнять один из двух своих трубопроводов природным газом для испытаний.