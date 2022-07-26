Франция начала расследование в отношении активов российских бизнесменов

Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении активов российских бизнесменов в стране.

Прокуратура изучит, при каких условиях предприниматели смогли накопить «значительные активы в сфере недвижимости» во Франции, передает РБК со ссылкой на Le Parisien.

Как сообщили в ведомстве, разбирательство 1 июля начало Центральное управление по борьбе с крупными финансовыми преступлениями. Дело открыли после жалобы, которую в конце мая в Париже подала антикоррупционная неправительственная организация Transparency International.

С конца февраля по середину июля Евросоюз заморозил активы российских бизнесменов, физических и юридических лиц, попавших под санкции, на сумму €13,8 млрд, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, большая часть этой суммы — €12,7 млрд приходится на шесть государств: Германию, Ирландию и Францию, а также Австрию, Бельгию и Люксембург, в то время как другие страны ЕС «отчитываются лишь об очень небольших суммах».