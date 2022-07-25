Хунта в Мьянме казнила четырех оппозиционеров

Военная хунта в Мьянме казнила четырех оппозиционных активистов по обвинению в терроризме, сообщает Reuters.

Это первая казнь в стране за последние десятилетия. Каким образом приговор привели в исполнение, неизвестно, ранее в Мьянме казни проходили через повешение.

Как сообщает РБК со ссылкой на оппозиционное издание «Иравади», среди казненных были 53-летний писатель Ко Джимми и 41-летний первый мьянманский рэпер Пьо Зея То.

Специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс заявил, что он возмущен и опустошен известием о казни «патриотов Мьянмы и поборников прав человека и демократии». «Эти безнравственные действия должны стать поворотным моментом для международного сообщества», — добавил он.

Военные захватили власть в Мьянме 1 февраля 2021 года. В этот день должен был начать работу парламент, которому предстояло утвердить новый состав правительства. Армия заявила, что их вмешательство в политическую ситуацию обусловлено фальсификациями со списками избирателей в ходе парламентских выборов и начавшимися из-за этого волнениями.

Президента страны Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию» взяли под стражу. Командующий вооруженными силами, старший генерал Мин Аунг Хлайн стал временным президентом. В стране начались протесты, в результате подавления демонстраций сообщалось о сотнях погибших.

Страна находится в режиме чрезвычайного положения. 5 марта 2021 года США ввели санкции против МВД и Минобороны Мьянмы.