Россия включила в список недружественных стран популярные оффшоры

Правительство России включило Багамы, острова Мэн и Гернси в список недружественных стран, которые позволяют российским физлицам и юрлицам платить по обязательством перед иностранными кредиторами из списка в рублях.

Гернси и Мэн включили в список, так как они поддержали британские санкции против России, а Багамские острова — за то, что они ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций, передает РБК.

Сейчас в списке почти 50 государств, в том числе все страны ЕС, Австралия, Канада, Украина, Швейцария, Япония, Южная Корея, США, Великобритания. Кроме последней, в перечень вошли коронное владение Британской короны остров Джерси и подконтрольные заморские территории (острова Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар). Острова Мэн и Гернси также являются коронными владениями Британской короны.