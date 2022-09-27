Великобритания ввела санкции против РФ из-за проведения псевдореферендумов

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в понедельник объявил о введении санкций в ответ на фиктивные референдумы, которые Россия организовала в четырех регионах Украины в нарушение международного права.

"Фиктивные референдумы, проведенные под дулом пистолета, не могут быть свободными или справедливыми, и мы никогда не признаем их результаты. Они соответствуют четкой схеме насилия, запугивания, пыток и принудительных депортаций на захваченных Россией территориях Украины", - подчеркнул глава Форин-офиса.

По его словам, санкции Британии "направлены против тех, кто стоит за этими фиктивными голосованиями, а также против лиц, которые продолжают поддерживать агрессивную войну российского режима".

В частности, Лондон внес в санкционные списки 33 чиновников и коллаборационистов, которые находятся во временно оккупированных регионах Украины, в частности главу "правительства Херсона" Сергея Елисеева, "министра образования и науки ЛНР" Ивана Кусова, главу "правительства Запорожья" Евгения Балицкого и заместителя "главы ДНР" Евгения Солнцева.

Также под санкции попало агентство IMA Consulting, которое называют "любимым пиар-агентством Путина" и которому было поручено руководить публичными кампаниями для продвижения фейковых референдумов.

Ограничения коснулись и российской компании "Гознак", "известной своей монополией на изготовление "десятков миллионов" государственных документов, в том числе ускоренных паспортов на временно оккупированных территориях Украины".

В санкционном списке Британии также появились олигархи Год Нисанов и Зарах Илиев ("короли российской недвижимости", которые владеют и контролируют группу компаний "Киевская площадь"), Искандер Махмудов (президент и основатель Уральской горно-металлургической компании), Игорь Макаров (президент и владелец международной группы ARETI, крупного инвестора в нефтегазовом секторе).

Кроме того, ограничения были введены против 23 членов совета директоров и правления "Газпромбанка", 16 членов наблюдательного совета и правления "Сбербанка" и его руководства и 10 руководителей "Совкомбанка".

По данным британского правительства, по состоянию на сегодня оно ввело санкции против более 1200 физических и более 120 юридических лиц из России, в том числе более 120 олигархов, совокупное мировое состояние которых, по оценкам, превышает 130 миллиардов фунтов стерлингов.