Великобритания не дала визы российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ

Британия отказала российской делегации в получении виз для участия в июльской сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Как пояснил Джабаров, все члены российской делегации находятся в санкционном списке Великобритании. С учетом этого, по его словам, они "своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи нашим парламентариям въездных виз в Великобританию для участия в этом важнейшем межпарламентском мероприятии".

"Нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании - дословно - не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ с какой бы целью они ни посещали страну", - цитирует его Интерфакс.

29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится в Бирмингеме 2-6 июля 2022 года.

Джабаров предположил, что во время сессии ассамблеи может быть поставлен вопрос об исключении российской делегации из состава ПА ОБСЕ.

11 марта МИД Великобритании ввел санкции в отношении 386 депутатов Госдумы за признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отметив, что это стало предлогом для начала войны.