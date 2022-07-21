Премьер Италии второй раз подал в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги во второй раз подал в отставку с постав главы правительства.

Драги в четверг утром сделал короткое заявление для членов Палаты депутатов, верхней палаты парламента Италии.

"В свете вчерашних событий в Сенате, прошу прервать заседание, я намерен отправиться в Квиринальский дворец и сообщить о своих решениях", - сказал Драги, которого цитирует La Stampa.

В офисе главы государства заявили, что Мататарелла принял к сведению решение Драги. Правительство остается у власти для решения текущих вопросов. На прошлой неделе президент Италии отказался принимать отставку Драги.

Его отставка откроет путь к досрочным выборам в октябре.