Ford решил сократить более 4 тысяч офисных сотрудников

Американский автопроизводитель Ford Motor планирует сократить более 4 тысяч офисных сотрудников, о чем объявит в ближайшие недели.

Сокращения не затронут рабочих производственных предприятий Ford. Они коснутся, преимущественно, сотрудников офиса в Дирборне (штат Мичиган), задействованных в операциях по выпуску автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, поскольку компания все больше фокусируется на производстве электромобилей, передает Интерфакс со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным на конец прошлого года штат Ford в Северной Америке насчитывал 43 тыс. сотрудников.

Ford планирует сокращения, чтобы уменьшить расходы. Компания ставит целью добиться экономии на ежегодных расходах в $3 млрд к 2026 году.

Акции Ford подешевели на 0,2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 39%.