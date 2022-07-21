Последнее обновление: 21.07.2022 11:52

ЦРУ: Китай не отказывается от планов присоединения Тайваня

Китайское руководство не отказалось от идеи присоединения Тайваня к материковой части станы силой, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

"Я бы не стал недооценивать решимость президента Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ) утвердить контроль Китая над Тайванем", - сказал Бернс, выступая на форуме по вопросам безопасности в Аспене (американский штат Колорадо), передает Интерфакс.

"Он (Си Цзиньпин) полон решимости обеспечить своим вооруженным силам возможность предпринять необходимые действия на случай принятия решения о таком варианте", - отметил Бернс.



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