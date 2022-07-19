Единственная компания-производитель вакцины против оспы обезьян поставит в Европу 1,5 миллиона доз

Датская компания Bavarian Nordic, единственная лаборатория, производящая лицензированную вакцину против оспы обезьян, заявила во вторник, что "неизвестная европейская страна" заказала 1,5 миллиона доз.

ВОЗ призвала к "интенсивным" усилиям борьбы с болезнью с увеличением числа случаев, особенно в Европе.

Bavarian Nordic заявила, что поставки в неуказанную страну начнутся в этом году в соответствии с контрактом, но большая часть доз будет доставлена в течение 2023 года. На прошлой неделе производитель лекарств объявил, что получил заказ на дополнительные 2,5 миллиона доз в США, передает УНН со ссылкой на AFP.

Вакцина продается под названием Jynneos в США и Imvanex в Европе.