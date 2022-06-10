Последнее обновление: 10.06.2022 13:51

Власти Минска повысили тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей

Мингорисполком повысил тарифы на принудительную эвакуацию и хранение транспортных средств, следует из решение от было опубликовано 10 июня на Национальном правовом интернет-портале.

Тариф на принудительную эвакуацию транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор вырос с 63 до 80 рублей, с частичной погрузкой - с 53 до 65 рублей.

Суточный тариф на хранение принудительно отбуксированного авто повышен с 7,4 до 8,0 рублей за первые трое суток хранения, с 4,2 до 4,5 рублей в случае хранения от 4 до 9 суток, и с 3,2 до 3,5 рублей в сутки при хранение свыше 10 дней

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