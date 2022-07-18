Последнее обновление: 18.07.2022 18:11

Рада отправила в отставку министра социальной политики Лазебну

Верховная Рада отправила в отставку Марину Лазебну с должности министра социальной политики Украины. Об этом сообщают из депутатского корпуса.

"Отправили в отставку министра социальной политики Марину Лазебну", - передает УНН, который цитирует нардепа Дмитрия Разумкова.

Как сообщается, нардепы отдали 277 голосов "за".

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что кандидат на пост министра социальной политики – Оксана Жолнович. В настоящее время она является руководителем Департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе Президента.

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