Последнее обновление: 18.07.2022 13:38

Boeing близок к возобновлению поставок самолетов 787 Dreamliner после двухлетней паузы

Американский авиаконцерн Boeing Co. "очень близок" к возобновлению поставок самолетов 787 Dreamliner после двухлетней паузы, заявил руководитель подразделения коммерческих самолетов Boeing Стэн Дил.

По словам Дила, процесс согласования с регуляторами действий Boeing по устранению различных производственных дефектов при производстве этой модели самолета близок к завершению, сообщает Интерфакс.

Boeing столкнулся с новой производственной проблемой в самолетах 787 Dreamliner.

"Я не думаю, что потребуется что-то еще", - сказал Дил в ходе пресс-конференции перед началом международного авиасалона Farnborough Airshow 2022 в Лондоне, открывшегося в понедельник.

Boeing приостановил поставки самолетов Dreamliner клиентам в конце 2020 года для устранения проблем с качеством, однако в последующем у инженеров компании и представителей Федерального управления гражданской авиации (FAA) возникли новые вопросы к этим лайнерам.

FAA ранее заявляло, что разрешит Boeing возобновить поставки самолетов Dreamliner клиентам лишь тогда, когда авиаконцерн подтвердит соответствие самолетов всем стандартам безопасности.

По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на свои источники, регулятор не намерен одобрять возобновление поставок Dreamliner в ближайшие дни.

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