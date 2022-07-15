Белавиа возобновила прямые рейсы во Внуково после десятилетнего перерыва

Белавиа с пятницы возобновила прямые рейсы в международный аэропорт Внуково в Москве.

Первый самолет по возобновленному рейсу отправится из Минска в Москву в 17:45. На эту пятницу запланировано два рейса. Как ранее сообщали в Белавиа, рейсы будут выполняться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям, сообщает Интерфакс.

Помимо аэропорта Внуково авиакомпания также выполняет полеты в аэропорты Домодедово и Шереметьево.

Авиакомпания Белавиа открыла международный рейс по маршруту Минск-Москва с прилетом в аэропорт Внуково в апреле 2010 года. С конца сентября 2011 года выполнение рейса по этому маршруту было прекращено в рамках оптимизации расписания полетов.