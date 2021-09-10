Последнее обновление: 10.09.2021 13:03

Россия согласилась снять ограничения на авиасообщение с Беларусью

Власти России согласились снять ковидные ограничения и восстановить в полноформатном режиме авиасообщение с Беларусью.

Об этом в минувший четверг сообщил Владимир Путин со ссылкой решение правительственной комиссии.

«Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта», - сообщил Путин.

«До того, как эти так называемые ковидные ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов – 201 рейс был в неделю, а сейчас 36», - уточнил он значимость этого решения.

«Я не думаю, что за два дня восстановится доковидный уровень – до 200 с лишним полетов, – это зависит все от рынка, от перевозок. Но полагаю, что восстановление пойдет быстро», - добавил Путин.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование