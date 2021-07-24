Россия удвоит с 1 августа количество авиарейсов между Москвой и Минском

Россия вдвое увеличивается с 1 августа число регулярных рейсов в Беларусь по маршруту Москва - Минск, также их количество будет увеличено из Сочи и Краснодара.

Об этом в пятницу сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва - Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи - Минск и Краснодар - Минск с частотой 3 рейса в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

С 10 июня Россия увеличила число регулярных рейсов с Беларусью до 10 раз в неделю.