Путин подписал закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону «врага»

Путин подписал закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий, а также введении уголовной ответственности за участие граждан РФ в конфликтах не в интересах России.

Закон вносит уточнение в статью 275 УК РФ в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против РФ. Таким образом, за подобные действия будет грозить до 20 лет лишения свободы.

В поправках есть примечание, что под переходом на сторону противника понимается участие лица в составе "непосредственно противостоящих РФ сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники", сообщает Интерфакс.

В статье 208 УК России также вводится "ответственность за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях против интересов нашей страны при отсутствии признаков государственной измены". Наказанием будет лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за участие за пределами РФ в деятельности и организации деятельности нежелательной в РФ иностранной или международной неправительственной организации (НПО). Сейчас ответственность наступает только за участие в таких НПО на территории РФ.

Вводится также ответственность "за установление и поддержание гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ".

Подобное наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

При этом "сохраняется возможность освобождения лица от ответственности в случае добровольного и своевременного сообщения в компетентные государственные органы о своей связи с иностранной спецслужбой".

Кроме того, в рамках действующей статьи УК о шпионаже вводится ответственность за передачу, сбор, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов РФ, совершенные в условиях вооруженного конфликта. Это наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

Примечание указывает, что "под противником понимаются иностранное государство, международная либо иностранная организация, противостоящие РФ в вооружённом конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники".

Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против РФ, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти и их должностными лицами полномочий по обеспечению безопасности РФ предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору; с использованием служебного положения; с использованием СМИ либо интернета наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Те же деяния, совершенные организованной группой либо с угрозой применения насилия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до двух миллионов 500 тысяч рублей.

Законом усиливается ответственность за наёмничество. Так, вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях наказываются лишением свободы на срок от 12 до 18 лет (сейчас от 4 до 8 лет).