МИД Германии рассказал, какое оружие передал и планирует передать Украине

Германия опубликовала перечень оружия и боеприпасов, которые уже переданы Украине или должны быть переданы в будущем для помощи в защите от российской агрессии.

В перечне - летальное и нелетальное оружие, переданное из запасов Вооруженных сил Германии или от немецких производителей за средства Германии на поддержку безопасности, которые в 2022 году увеличили до 2 млрд евро. Отмечается, что эти дополнительные средства, прежде всего, предусмотрены для поддержки Украины и взносов Германии в Европейский инструмент по поддержанию мира (фонд, через который страны ЕС совместно финансируют приобретение оружия для Украины), передает Европейская правда.

В списке оружия, которое уже поставлено Украине: 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми установками, 14 900 противотанковых мин, 500 переносных зенитно-ракетных комплексов STINGER, 2700 ПЗРК "Стрела", 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а также запчасти и обучение для украинских военных (совместно с Нидерландами), 21,8 млн патронов для стрелкового оружия, 50 противобункерных ракет, 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами, 100 000 ручных гранат, 5300 зарядов взрывчатки, 100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов, 350 тысяч детонаторов, 10 500 снарядов калибра 155mm, 10 единиц оружия против БПЛА, 14 сенсоров и генераторов помех для борьбы с беспилотниками, 100 автоинжекторных устройств, 28 000 шлемов, 15 паллет военного обмундирования, 280 единиц транспорта, как грузовики, минибусы, внедорожники, 100 палаток, 12 генераторов, 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов, 125 биноклей, 1200 госпитальных кроватей, 18 паллет медицинского материала и 60 хирургических светильников, защитная одежда и хирургические маски, 10000 спальников, 600 защитных очков, одна радиочастотная система, 3 тысячи полевых телефонов со вспомогательным оборудованием, один полевой госпиталь (совместно с Эстонией), 353 прибора ночного видения, 4 электронных устройства для борьбы с беспилотниками и т.д.