Последнее обновление: 12.07.2022 19:51

Lufthansa понизили в классе по качеству обслуживания

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa лишилась престижного звания 5* в оценке сервиса, полученного лишь в 2017 году от британского консалтингового агентства Skytrax, которое оценивает сервис авиакомпаний по всему миру.

Отмечается, что до сегодняшнего дня немецкий авиаперевозчик был единственным в Европе, который имел наивысшую оценку сервиса.

При этом Skytrax понизил рейтинг немецкой авиакомпании с 5 до 4* из-за общего снижения сервиса как на коротких, так и на дальних рейсах, сообщает УНИАН.

Наивысшая оценка 5* осталась только у первого класса, который Lufthansa предлагает на маршрутах большой дальности.



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