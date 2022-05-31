В Европарламенте раскритиковали компромисс ЕС по нефтяному эмбарго против России

Члены Европарламента раскритиковали компромисс стран ЕС по нефтяному эмбарго как недостаточный шаг против России.

Евродепутат от "зеленых" Расмус Андресен заявил об абсолютном разочаровании тем, что из-под эмбарго вывели поставку нефти по трубопроводам, сообщает Spiegel Online

"Полупродуманные санкции дают России роковой сигнал", – заявил он.

ЕС должен быть более "амбициозным, но это шаг в правильном направлении", - написал в Twitter лидер консервативной группы ЕНП Манфред Вебер (ХСС).

Вице-президент Европарламента, депутат от Свободной демократической партии Никола Бер заявила, что 27 главам государств и правительств "не удалось совершить большой скачок".

"Из-за легкого нефтяного эмбарго государства-члены ЕС не оправдали ожиданий", - отметила она, передает Европейская правда.

Евродепутат социал-демократ Йенс Гайер приветствовал соглашение, но раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за долгое сопротивление нефтяному эмбарго.

По его словам, тот факт, что Орбан теперь добился исключения для поставки через трубопровод, "наносит ущерб последовательной линии против российской агрессии".

В Офисе президента Украины заявили, что последние санкции ЕС против России, запрещающие большинство импорта ее нефти, недостаточны, а темпы санкций до сих пор были слишком медленными.