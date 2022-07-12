Новый премьер-министр Великобритании будет объявлен 5 сентября

На данный момент в списке 11 кандидатов на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра.

Законодатели сократят количество кандидатов до двух, после чего состоится почтовое голосование среди членов Консервативной партии, которых насчитывается около 200 тысяч, передает УНИАН.

Новому лидеру придется вернуть поддержку консерваторов среди населения страны. По данным опроса, оппозиционная Лейбористская партия имеет 43% поддержки, Консервативная - 28%, что является наибольшим преимуществом лейбористов с 2013 года.