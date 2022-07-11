В Италии разразилась сильнейшая за 70 лет засуха

Река По, крупнейшая в Италии по площади водосборного бассейна и протяженности, продолжает высыхать, и нехватка воды уничтожает урожаи фермеров.

Нынешнюю засуху на севере Италии называют самой сильной за последние 70 лет. Она вызвана отсутствием дождей весной и летом, снега зимой и более высокими летними температурами.

В начале июля в пяти регионах на севере Италии в связи с засухой была объявлена чрезвычайная ситуация. В десятках муниципалитетов введено нормирование воды, сообщает BBC.

Река По простирается по северу Италии на 650 км, от юго-западных Альп до Адриатического моря. Вокруг нее вращается жизнь многих местных сообществ и с ней связана почти треть сельскохозяйского сектора всей Италии.