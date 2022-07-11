Польша готова принять еще 200 тысяч украинских детей

В следующем учебном году в польских школах может появиться еще 200 тыс. детей из Украины. Об это сообщил министр образования и науки Пшемислав Чарнек в программе Польского радио.

«Мы приняли 200 тыс. (украинских детей – ред.), из них 160–в школы и 40–в детсады. По нашим оценкам еще 200 тыс. может присоединиться с 1 сентября. Это все будет видно в течение следующих недель. Система эластичная, согласованная с органами управления, с самоуправлением, с отделами образования, с Министерством внутренних дел и администрации. Мы готовы принимать украинских детей», - сказал министр, которого цитирует УНН .

По его словам, дистанционное или гибридное обучение в предстоящем учебном году пока не планируется, ведь нет никаких сигналов от Министерства здравоохранения или санитарных служб об этом.