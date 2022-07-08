Блаттер и Платини оправданы по делу о коррупции

8 июля суд швейцарского города Беллинцона в Швейцарии вынес решение по делу о коррупции экс-президентов ФИФА и УЕФА Зеппа Блаттера и Мишеля Платини.

Как сообщает The Gurdian, обоих экс-руководителей мирового и европейского футбола оправдали.

Расследование дела началось в 2015 году. Обвинение базировалось на том, что в 2011 году ФИФА выплатил Платини примерно 2 миллиона швейцарских франков.

Сами чиновники утверждали, что у них была устная договоренность относительно этой выплаты, и она касается консультационной работы Платини в период с 1998-2002 годов.

По этому делу Блаттеру и Платини грозило до пяти лет лишения свободы. Прокуратура просила приговорить их к 20-ти месяцам тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком.