Последнее обновление: 07.07.2022 21:05

Госпогранкомитет РБ сообщил о задержании 4-х беларусов со стрельбой на границе с Литвой

Госпогранкомитет РБ сообщил, что в ночь на 6 июля задержал на границе с Литвой четырех граждан Беларуси, получив оперативную информацию о нахождении вблизи границы группы неизвестных.

«Пограничный наряд, прибывший на место нарушения, обнаружил четверых мужчин. Они пытались скрыться в лесном массиве на автомобиле, на неоднократные требования остановиться не реагировали. Пограничники были вынуждены открыть огонь по транспортному средству — один предупредительный выстрел вверх и семь выстрелов по колесам», - говорится в сообщении Погранкомитета РБ.

«Задержанными оказались уроженцы Поставского района в возрасте от 23 до 42 лет. На месте происшествия и по месту их жительства обнаружены тепловизор, прибор ночного видения, шесть радиостанций и навигатор», - также сказано в сообщении.

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