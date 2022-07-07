Польша получила современную британскую систему ПВО Sky Sabre

Польша получила от Великобритании современную систему противовоздушной обороны Sky Sabre, сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Британская система противовоздушной обороны Sky Sabre уже находится в нашей стране, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Польши. Это результат наших крепких отношений с Великобританией и свидетельство нашей общей заботы о безопасности восточного фланга", - говорится в сообщении.

Накануне польский министр также сообщил, что в Польшу уже на этой неделе прибудет танковое подразделение из Британии в рамках мер усиления восточного фланга НАТО, передает «Европейская правда».