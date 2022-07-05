Во Франкфурте выставят на аукцион известную статую, символизирующую евро

Неправительственная организация "Франкфуртский культурный комитет" объявила о продаже статуи, символизирующей евро, расположенной у здания Европейского центрального банка в немецком Франкфурте. Об этом пишет Politico.

50-тонная статуя была создана немецким художником Оттмаром Герлем в 2001 году, когда был официально введен евро, и с тех пор за ней ухаживал "Франкфуртский культурный комитет".

Но в последние годы, говорят в организации, это стало слишком дорого: статуя постоянно становится объектом вандализма, а Европейский центробанк, ежегодно дающий на содержание 15 тысяч евро, больше не заинтересован в этом.

"За последний год мы написали 110 банкам (по финансированию), и 90 даже не обременили себя ответом", – говорит глава "Франкфуртского культурного комитета" Манфред Поль.

По его словам, желающие приобрести статую уже появились. Аукцион пройдет в октябре.