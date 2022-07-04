Последнее обновление: 04.07.2022 18:41

Премьер Швеции побывала в Буче и Бородянке

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон посетила разрушенные в результате действий российских военных Бучу и Бородянку Киевской области.

Об этом в понедельник заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, сообщает "Европейская правда",

По его словам, делегация посетила место массового захоронения людей, убитых и замученных русскими.

"Президент Владимир Зеленский говорит, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности. И это абсолютная правда", – подчеркнула премьер Швеции.

Кулеба не уточнил, когда именно состоялся визит; шведская сторона о нем раньше не сообщала.



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