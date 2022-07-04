Путин не будет поздравлять США с Днем независимости

Путин в этом году не будет направлять поздравительную телеграмму в честь Дня независимости США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики со стороны США», — пояснил он. По мнению Кремля, в таких условиях отправку поздравительного послания «вряд ли можно считать целесообразной».

День независимости США празднуется 4 июля. В прошлом году в Кремле о поздравительной телеграмме президента американскому коллеге Джо Байдену в честь этого праздника не сообщали. В 2020 году Путин поздравил тогдашнего президента США Дональда Трампа, но телеграмма не была опубликована на сайте Кремля.