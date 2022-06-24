Комитет Сената США призвал признать Россию спонсором терроризма

Комитет по международным отношениям Сената США в резолюции, одобренной 23 июня, призвал Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма.

Также сенаторы одобрили резолюцию, осуждающую использование голода в качестве оружия в войне и признающего влияние войны РФ против Украины на глобальную продовольственную безопасность, сообщает "Голос Америки".

По словам сопредседателя комитета по международным отношениям, сенатора-республиканца Джеймса Риша, резолюция получит мощную поддержку во время голосования в Сенате и это будет аргументом для Госдепа.

"Если Соединенные Штаты признают страну спонсором терроризма, это повлечет много последствий. Наглядный пример - Иран. Нет сомнения, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством-спонсором терроризма. Акт, который он совершил, отдав приказ о наступлении на Украину, был террористическим актом, он военный преступник, и он несет ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени, каждый акт уничтожения, каждый акт убийства, все, что было совершено в Украине, на его ответственность, он военный преступник. И нам нужно дать мощный сигнал миру - как мы относимся к ужасающим вещам, которые он делает", - заявил Риш.

Резолюцию с призывом признать РФ государством-спонсором терроризма зарегистрировали в Сенате 10 мая сенаторы обеих партий, демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

12 мая схожий текст внесли и в Палате представителей республиканец Джо Уилсон и демократ Тед Ли.