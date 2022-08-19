Госдеп США: Признание России страной-спонсором терроризма угрожает зерновой сделке

Издание Politico сообщает со ссылкой на свои источники в Государственном департаменте США, что американское внешнеполитическое ведомство опасается включения России в список стран-спонсоров терроризма, поскольку это может поставить под угрозу соглашение о разблокировании украинских черноморских портов.

По данным издания, в последние дни несколько сотрудников Госдепа сообщили о своих опасениях американским конгрессменам, которым предстоит принять решение по этому вопросу, передает BBC.

Украина и некоторые западные страны призывают Вашингтон официально отнести Россию к странам, поддерживающим терроризм, из-за ее агрессии против Киева. Сейчас США считают таковыми только четыре государства мира: Кубу, Иран, Сирию и Северную Корею.

По мнению представителей Госдепа, на которых ссылается Politico, в случае если Россия будет включена в список спонсоров терроризма, нет гарантий, что Москва сохранит верность взятым на себя обязательствам.

Согласно договорам, подписанным Москвой и Киевом с Турцией и ООН, российские военные позволяют сухогрузам с украинским продовольствием покидать черноморские порты и не используют для нападения свободные от мин маршруты, по которым суда проводит украинская армия.

Как сказано в публикации, американцам фактически запрещается работать в странах, включенных в "черный список" спонсоров терроризма. Поэтому под действие санкций могут попасть различные компании, которые участвуют в реализации зерновой сделки и в других экономических связях, важных для США, в том числе касающихся ядерных материалов.

Некоторые вашингтонские политики возражают на это, что удара по зерновой сделке вполне можно избежать даже в том случае, если Россия попадет в список спонсоров терроризма, сказано в публикации.

При этом, как отмечают в Госдепе, сейчас против России уже и так введены жесткие экономические санкции, которые практически совпадают с мерами, которые предполагает включение в список стран, поддерживающих терроризм.