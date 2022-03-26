Байден: Россия никогда не победит Украину, а Путин не должен остаться у власти

Президент США Джо Байден завершил европейское турне программной речью площади в Варшаве, в которой обратился к народу России.

"Я всегда говорил с россиянами прямо и откровенно. И вот что я вам скажу, если вам дадут меня послушать. Россияне, вы нам не враги. Я отказываюсь верить в то, что вы одобряете убийство невинных детей, их бабушек и дедушек. Что вы поддерживаете бомбежки больниц, школ и роддомов. Или осаду городов, из которых не выпускают мирное население. Миллионы семей вынуждены покинуть свои дома, каждый второй украинский ребенок – беженец. Так великие нации не поступают", – сказал Байден.

"Этот человек не должен остаться у власти. Диктатор, увлеченный восстановлением империи, никогда не убьет в людях любовь к свободе. Силой не подавить их волю. Россия никогда не победит Украину. Потому что свободные люди не будут жить в мире, где царит безнадежность и мрак. Будущее будет другим: оно будет построено на демократии и принципах. Там будут надежда и свет, порядочность и достоинство, свобода и безграничные возможности", – сказал Байден.

Правда, произойдет это нескоро, признал президент США: "Нужно посмотреть правде в глаза: эту битву не выиграть ни в ближайшие дни, ни даже за месяцы. Надо подготовиться к долгой схватке".