Последнее обновление: 01.07.2022 13:09

Делегация США не добилась от Венесуэлы освобождения задержанных американцев

Делегация США, посетившая Венесуэлу на этой неделе, не смогла добиться освобождения ни одного из задержанных там американцев, сообщает телеканал CNN.

Специальный представитель президента США по делам заложников Роджер Карстенс в Каракасе смог встретиться с задержанными американцами и обсудил "с высокопоставленными должностными лицами режима Мадуро важность обеспечения того, чтобы они получали надлежащую помощь там, где это необходимо", сообщил телеканалу представитель американского госдепартамента.

Однако договориться об освобождении кого-либо из американцев чиновникам не удалось.

"Мы будем продолжать настаивать на немедленном и безоговорочном освобождении всех незаконно задержанных граждан США в Венесуэле при любой возможности", - отметил собеседник CNN.

В настоящее время известно о по меньшей мере восьми задержанных в Венесуэле американцах - пять из шести американских руководителей нефтяной компании Citgo, бывший морской пехотинец Мэттью Хит и еще два гражданина США.

Ранее сообщалось, что сотрудники администрации президента США тайно прибыли в Каракас с визитом.

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