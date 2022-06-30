Последнее обновление: 30.06.2022 16:17

В Германии свободные демократы настаивают на поставке Украине 50 бронемашин Marder

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн считает возможным поставить в Украину 50 бронемашин Marder.

Она отметила, что у Бундесвера есть 350 таких машин,сообщает Spiegel.

"Мы, свободные демократы, считаем, что можем и должны поставить часть из них", – заявила Штрак-Циммерман.

По ее мнению, верно, что при поставках оружия ведутся консультации с французами и американцами.

"Но для Германии было бы хорошо сказать, что мы только начинаем, и попросить других последовать этому примеру. Мы также могли бы шагнуть вперед, не дожидаясь, пока кто-то другой будет первым", - отметила политика.

Как напоминает "Европейская правда", ранее производитель бронемашин Marder заявил о готовности немедленно передать их Украине, однако решение должно утвердить федеральное правительство.

Напомним, в конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро снабжает Украиной бронемашины советского производства.



<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование