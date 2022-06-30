Минск хочет снова пустить поезд в Вильнюс, но у Литвы таких планов нет

После того, как Минск выразил желание возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Вильнюсом, которое было остановлено два года назад, в компании Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) говорят, что ни в этом, ни в следующем году таких планов у них нет.

"С 2020 года, когда началась пандемия COVID-19, пассажирские поезда между Вильнюсом и Минском остановлены. С учетом всех обстоятельств в планы на 2023 год не входит сообщение между столицами Литвы и Беларуси", - сказала представитель дочерней компании LTG - LTG Link по пассажирским перевозкам Котрина Дзикарайте.

По ее словам, в Lietuvos gelezinkeliai поступило обращение Белорусской железной дороги относительно возможности возобновления маршрута Вильнюс-Минск, но в ближайших планах LTG Link это не предусмотрено. Годовые графики международного сообщения на пространстве российской колеи 1520 мм согласуются один раз в год - до середины текущего года и вступают в силу в декабре, сообщает Delfi.