Последнее обновление: 02.10.2022 11:09

Девять государств НАТО поддержали членство Украины

Президенты девяти стран Североатлантического Альянса из Центральной и Восточной Европы в воскресенье опубликовали совместное заявление, в котором осудили аннексию Россией украинских территорий и призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

В заявлении отмечается, что президенты восьми государств НАТО были в Киеве уже во время полномасштабной войны и "воочию увидели последствия российской агрессии".

"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток России аннексировать любую украинскую территорию", - указывают они.

Также президенты государств Центрально-Восточной Европы выразили твердую поддержку решению Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего членства Украины в Альянсе.

"Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного вывода войск со всех оккупированных территорий и призываем всех членов Альянса существенно увеличить военную помощь Украине. Все, кто совершает преступления агрессии, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом", - подытоживается в заявлении.

Его подписали президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Северной Македонии Стево Пендаровский, президент Черногории Мило Джуканович, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Словакии Зузана Чапутова.

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