Турция, Швеция и Финляндия договорились о расширении НАТО

Турция, Финляндия и Швеция договорились о конкретных шагах, выполнение которых станет гарантией вступления скандинавских государств в Альянс.

В частности, государства обязались установить механизм взаимодействия на всех уровнях власти, включая правоохранительные органы и разведывательные службы, который должен "укрепить сотрудничество по противодействию терроризму, организованной преступности и общим вызовам", говорится в тексте меморандума, который три страны подписали на полях саммита НАТО, передает "Европейская правда".

В рамках этой договоренности, Финляндия и Швеция обязались бороться с терроризмом в соответствии с положениями документов и политики НАТО и пообещали усилить с этой целью внутреннее законодательство.

Финляндия и Швеция согласились выполнить еще одно условие Турции - рассмотреть заявки Турции о депортации или экстрадиции, учитывая разведывательные данные, предоставленные Турцией. Ранее это вызвало проблемы из-за того, что скандинавские государства считали значительное количество таких заявок политически обусловленными.

Эти страны также обязались установить необходимые двусторонние правовые рамки, чтобы содействовать экстрадиции и сотрудничеству безопасности с Турцией - в соответствии с Европейской конвенцией об экстрадиции.

Финляндия и Швеция пообещали расследовать и предотвращать финансирование и вербовку членов Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической, а также других террористических организаций и их ответвлений.

Турция, Финляндия и Швеция обязались бороться с дезинформацией и предотвращать, злоупотребление свободой слова в пользу террористических организаций.

Финляндия и Швеция "обеспечат, чтобы их национальная нормативная база по экспорту оружия позволяла брать на себя новые обязательства перед союзниками и отражала их статус как членов НАТО".

Финляндия и Швеция обязались поддерживать наиболее полное участие Турции в и других государств-членов НАТО, не входящих в ЕС, к существующим инициативам совместной оборонной политики ЕС - в частности, участие Турции в проекте PESCO по военной мобильности.